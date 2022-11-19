高教深耕二期總經費近1千億 增資安、國際化專章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）教育部高教深耕計畫第二期預計11月底由行政院核定，5年總經費約新台幣970億元，較第一期增加132億元，並另外設置資安強化、國際化行政支持系統專章。

高等教育深耕計畫以5年為一期，自民國107年起，預計今年底到期，112年起進入第二個5年期。

教育部高教司長朱俊彰今天出席大學社會責任實踐博覽會接受媒體訪問時指出，第二期計畫最快11月底會由行政院核定，總經費約970億元，比第一期新增132億元。

根據教育部網站公布的第二期提報作業說明會簡報，第二期經費是990億元，與朱俊彰今天說的970億元，有20億元的差距。朱俊彰解釋，數字差距是因當時經費還在核定中，要以行政院最後公布為準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第二期計畫新增「國際化行政支持系統專章」，鼓勵大學規劃國際化人力、境外生學習支援、外籍教研人員工作支持、輔導境外生畢業後留台工作等。朱俊彰說，大學面對少子女化衝擊，是危機也是轉機，可以藉此機會發展學校特色，打造更好延攬境外學生的環境。

另外新增「資安強化專章」，強調推動資通安全管理，避免學校受資安攻擊，中斷教學與研究工作。教育部在給各校的撰寫建議方向中，提醒依照行政院之前的政策要求，公務用及大學出租場域中使用的資訊產品，都不能是中國廠牌。（編輯：張芷瑄）1111119