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韓國進口生鮮人參殘留7農藥 325公斤邊境攔截

2022/11/22 13:53
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，一批來自韓國進口的生鮮人參被檢出7種農藥殘留違規，共325公斤遭邊境攔截，依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署公布最新邊境查驗違規名單，共有10款產品遭退運銷毀。其中，鼎榮國際開發有限公司從韓國進口的「韓國生鮮人參（FRESH GINSENG）」，被檢出殘留農藥白克列0.05ppm、氟比來0.05ppm、普拔克0.02ppm、百克敏0.02ppm、扶吉胺0.03ppm、平硫瑞0.07ppm、得克利0.02ppm。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪時表示，依據農藥殘留容許量標準，白克列、氟比來、普拔克、百克敏、得克利定量極限皆為0.01ppm；至於扶吉胺、平硫瑞雖為准用殺菌劑，但使用類別不包含人參。

陳慶裕說，因去年驗出5批韓國生鮮人參不合格，且6個月內就抓到3批，自去年底全面提高抽批率為20%至50%。

食藥署統計，今年至今共驗4批不合格。陳慶裕表示，前3批都是殘留約2種農藥，這批確實檢出比較多種農藥殘留不合格，仍將繼續維持20%至50%抽批率的加強管制措施。

此外，普盛國際有限公司從越南進口的「冷凍芋頭（FROZEN TARO（BROKEN））」則是被檢出重金屬鉛0.4 mg/kg超標，共1批、2萬7000公斤遭退運或銷毀。

陳慶裕表示，業者過去6個月內第1次違規，將針對這名業者進口越南芋頭部分提高抽批率為20%至50%；至於越南芋頭整體進口情況，過去6個月內目前累計2批不合格，將持續關注。（編輯：管中維）1111122

#陳慶裕
#食藥署
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陳慶裕
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