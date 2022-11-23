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星宇航空響應環保 回收貨運綁帶製成大容量托特包

2022/11/23 14:27（11/23 15:31 更新）
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星宇航空為響應永續環保、友善環境精神，與bitplay聯手開發新品，以貨運回收的綁帶，再生製成大容量托特包。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月23日
星宇航空為響應永續環保、友善環境精神，與bitplay聯手開發新品，以貨運回收的綁帶，再生製成大容量托特包。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月23日
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）星宇航空為響應永續環保、友善環境精神，與bitplay聯手開發新品，以貨運回收的綁帶，再生製成大容量托特包，即日起銷售。

星宇航空今天發布新聞稿，貨運棘輪綁帶是航空貨運業最常用來固定貨物的綁帶，材質堅固耐磨、牢靠且厚實。考量到運送安全性，相關法令規定生產後3年即需汰換，即便物況良好也無法繼續使用。

星宇航空說，自2020年1月開航不久即遇到疫情，有許多綁帶在尚良好狀態下，就因達到效期而需銷毀。星宇航空就聯手硬派美學專家bitplay，將2021年8月到期的一批貨運綁帶加工製成超大容量托特包，賦予新生命。

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星宇航空介紹，貨運綁帶製成的托特包，袋體使用CORDURA帆布，顏色為星宇特製的曜石灰，搭配亮黃綁帶，高強度軍規帆布防水耐磨、防撕裂，耐重且不易變形。大容量可隨心置放物品，是旅行與露營的最佳幫手，再搭配內外層口袋與雙層拉鍊，讓收納變得更加整齊有序。

星宇航空環保托特包即日起於星宇小舖、星宇航空形象門市或宏匯廣場限量開賣，每個售價新台幣1680元。（編輯：張芷瑄）1111123

#星宇航空
#bitplay
#星宇小舖
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