3出版社被要求重編教科書 潘文忠：無關意識形態

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（中央社記者陳至中台北24日電）國家教育研究院審查112學年度國小5年級社會科教科書，有3家出版社被要求重編，引發爭議。教育部長潘文忠今天重申，主因是出版社未依課綱編書，與「去中國化」意識形態完全無關。

國內3家出版社將國小5年級社會科教科書送到國教院審查，後續都收到通知要求重編。業者質疑，審查委員要求將台灣史放在東亞史的脈絡中，讓人懷疑有「去中國化」的動機。國教院11日以文字向媒體澄清，3版本教科書未能體現12年國教課綱的主題軸，並非業者質疑的「去中國化」。

潘文忠12日接受媒體聯訪也解釋，國小課綱是採領域統整設計，但3出版社卻還是用舊的「分科」方式來編寫教科書，易使學生得到片段、瑣碎的知識。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專題報告「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，國民黨籍立委鄭正鈐指出，明年3月學校就要選書，9月要開始使用，許多家長擔心現在要求出版社重編會來不及。

鄭正鈐也提到，有媒體報導國教院沒有清楚交代退回重編的原因，可能與「去中國化」有關。

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對此，潘文忠重申，國教院審書一定都是依照最新課綱，與意識形態完全無關。國小社會科須以主題統整處理，但3家出版社仍採舊的方式編書，反而與國中教科書重疊。

鄭正鈐追問有沒有可能修課綱。潘文忠解釋，課綱研修有嚴謹的程序，審議委員也不是單純由行政部門聘請，名單要送立法院審查。目前施行的12年國教課綱，不論總綱、各領域課綱，都經過一段審議過程，後續如果要調整，也必須依照程序。（編輯：張芷瑄）1111124