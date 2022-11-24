教長允班班吃石斑一定有4次 陳吉仲：加強調度

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（中央社記者張雄風台北24日電）教育部長潘文忠今天在立院備詢時強調，雖然食材送抵時間有落差，但「班班吃石斑」一定會吃到4次。農委會主委陳吉仲今天說，各縣市招標業者不一，因此進度不一，會加強石斑魚調度。

立委關注「班班吃石斑」食材供應不足，讓部分學校遲遲吃不到石斑魚料理；教育部長潘文忠今天在立法院說，食材送抵時間有落差，但一定會吃到4次，對每個孩子公平。

行政業農業委員會今天舉辦「促進國內企業認購國產農產品」記者會。

針對班班吃石斑的議題，農委會主委陳吉仲會後接媒體聯訪時表示，現在全力在做石斑魚的調度，因為每個縣市的進度不一樣，且每個縣市在不同區域招標的業者也不一樣；重點在媒合石斑魚的生產漁民，透過各式各樣的加工處理，盡量提供給全國3600多所學校；這是調度問題，會盡量來配合。

另外也有立委建議，後續可考慮用白帶魚取代石斑魚，常態推動相關政策。

陳吉仲指出，除了本次石斑魚額外供給學校午餐來增加一道菜之外，未來的學校午餐本來就可以來增加水產品的供應，只要把魚刺的問題解決；更重要的，是要搭配食農教育，讓學校午餐不只是小朋友吃到在地的食材，還可以讓他了解食材的來源。

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陳吉仲也說，潘文忠部長很樂意支持食農教育，甚至將來相關學校如果有戶外教學等，農委會都很樂意提供全國各地食農教育場域。

陳吉仲強調，食農教育不是像課綱、課程硬性的規定，而是透過如學校戶外教學，用這樣出發點讓小朋友們學習效果更好；如果今天吃進的食材，有機會到現場看，就會更懂得食材的來源，對未來食物浪費情形也應該更有改善。（編輯：陳政偉）1111124