減重搶買「瘦瘦筆」恐讓糖尿病患沒藥可用 食藥署呼籲先留給患者

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降血糖藥附帶作用可控制體重，減重者搶用導致糖尿病患者恐無藥可用。食藥署擬發文提醒醫療院所，優先用於真正有需求患者。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）降血糖藥附帶作用可控制體重，減重者搶用導致糖尿病患者恐無藥可用。衛福部食藥署今天說，目前缺貨的主要是每週施打劑型，擬發文提醒醫療院所，優先用於真正有需求患者。

衛生福利部長薛瑞元今天上午赴立法院進行專題報告，並備質詢。他會前接受媒體聯訪時表示，這是全球性缺貨，衛福部食品藥物管理署正向廠商接洽，盼確保糖尿病患用藥充足。

衛福部食藥署藥品組科長楊博文稍早接受媒體聯訪表示，一般民間俗稱「瘦瘦筆」是指含腸泌素用藥，食藥署目前共核准4款，分別是每週使用的「易週糖（Trulicity）」、「胰妥讚（Ozempic）」，與每天使用的「善纖達（Saxenda）」、「胰妥善（Victoza）」。

楊博文說，現在僅核准「善纖達（Saxenda）」可用於減重，其他3款則屬於適應症外使用，臨床上若符合原則，開藥不一定違規。

楊博文表示，經與廠商了解，缺貨主要是每週使用的2款藥物，全球都有供應不足情形，國內廠商陸續一直都有輸入，但進行控貨，主要提供給醫院、診所為主，且廠商也已發文給醫療院所，請醫院診所端優先使用於糖尿病患，包括舊病患跟確實有需要者。

楊博文強調，減重的最大原則仍是少吃多動，不要過度仰賴藥品，呼籲醫師可用其他藥物替代，不必跟糖尿病患爭這款新型用藥，食藥署也正考慮加強宣導，擬發文提醒醫療院所，關注這樣大規模適應症外的開藥現象。（編輯：陳政偉）1111124