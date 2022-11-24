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減肥者搶買降血糖藥致短缺 薛瑞元：將確保糖友用藥

2022/11/24 10:29（11/24 10:47 更新）
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降血糖藥近年被當作減肥利器，造成糖尿病患用藥短缺。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）降血糖藥附帶作用可控制體重，近年被當作減肥利器，造成糖尿病患用藥短缺。衛生福利部長薛瑞元今天說，這是全球性缺貨，食藥署正向廠商接洽，盼確保糖尿病患用藥充足。

薛瑞元今天出席立法院衛環委員會，針對「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」進行專題報告，並備質詢。

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薛瑞元會前接受媒體聯訪，被問及控制血糖藥被當成減肥藥、俗稱「瘦瘦筆」，想減肥的人搶買，導致糖尿病患無藥可用。薛瑞元說，這是全球性缺貨，瘦瘦筆這個藥的適應症中，也有所謂減肥項目，減肥人士因此趨之若鶩，讓本來主要提供糖尿病患者使用的藥物供不應求。

薛瑞元表示，衛福部食品藥物管理署正向廠商接洽，盼確保國內糖尿病患者用藥供應充足，另外也希望醫師在處方時，應考慮當藥品比較短缺時，有沒有替代藥物可使用，以及對於所謂要減肥者，是否一定要用瘦瘦筆。（編輯：卞金峰）1111124

#糖尿病
#降血糖藥
#瘦瘦筆
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