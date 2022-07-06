一餐吃2便當卻消瘦10公斤 醫師：糖尿病作祟

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台中市澄清醫院中港院區家庭醫學科醫師戴廷羽6日表示，臨床發現在工地擔任工頭的50歲男子，一餐要吃2個便當還消瘦10公斤，經檢查是罹患糖尿病導致。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）在工地擔任工頭的50歲男子，1餐要吃2個便當，最近3個月卻消瘦10公斤，以為是工作量大消耗多，經就醫檢查，台中市澄清醫院中港院區今天表示，是罹患第2型糖尿病導致。

澄清醫院中港院區家庭醫學科醫師戴廷羽在新聞稿中指出，這名體重80公斤的男子，從粗工幹到工頭，老闆感謝他的辛勞，知道他食量大，中午特別給他2個便當的禮遇。

戴廷羽表示，男子10年來至少吃了6000個以上的爌肉或雞腿便當，最近3個月來發現體重減輕10公斤，以為是天氣熱、流汗多，以及工班勞累的關係，還樂得可以趁機減肥，但太太認為這樣的體重減少有異，因此帶他就醫。

戴廷羽診斷後發現，男子沒有罹患癌症也沒有經常性腹瀉，但抽血檢驗發現醣化血色素及空腹血糖值都大幅超過標準值，確診糖尿病。對此男子很驚訝，認為自己每天耗體力工作，根本沒時間吃甜食，便當是多吃了，但不吃會餓沒體力工作。

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戴廷羽表示，患者罹患第2型糖尿病，目前國內糖尿病患者至少230萬人，其中90%為第2型糖尿病，且有年輕化趨勢。第2型糖尿病是血糖從正常到不正常緩慢發展的歷程，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣，以及肥胖有關。

不少患者質疑沒有吃甜食，也沒有肥胖，為什麼會罹患糖尿病，戴廷羽解釋，這跟遺傳有關，第2型糖尿病只要父母其中1人罹患，子女就有4成罹患機會，這名男子的母親也是糖尿病患。而吃甜食所造成的「肥胖」只是其中一項危險因子，因為甜分不一定只在甜食中，加工食品或油炸物，都含有高糖成分，常吃就有風險，儘量吃原形食物最好。（編輯：郭諭儒）1110706