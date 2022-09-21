降血糖新藥被當成減肥藥 醫：排擠用藥且恐復胖

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）新一代降血糖新藥附帶作用可控制體重，近年被當作減肥利器。醫師提醒，停用恐復胖，且可能導致糖尿病患面臨無藥可用窘境，減重應從改變生活型態做起，把藥留給真正有需求者。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉行「正確使用降血糖藥，控糖減重更安心」記者會，介紹2款新型降血糖藥物，分別為「鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2抑制劑（SGLT2 inhibitors）」和「類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）」，除了不易出現低血糖的副作用，還額外提供心血管保護及減重的效果。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，使用SGLT2抑制劑或GLP-1受體促效劑雖然可以達到降低血糖及控制體重的效果，但SGLT2抑制劑可能會提高生殖器和泌尿道感染、骨折和酮酸中毒的風險。若出現頭暈、噁心、嘔吐、腹痛及不尋常的疲倦、嗜睡或昏迷等症狀，應儘速就醫檢查。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元接受中央社記者電話訪問表示，GLP-1在國外已有用於減重的適應症，但在台灣尚未獲核准，目前台灣僅核准1款藥物可適用肥胖，且糖尿病用藥被拿去當減重藥用，恐導致真正有需要的糖尿病患者無藥可用。

王治元指出，GLP-1會抑制食慾、產生飽足感，一但停藥就沒有辦法維持這樣的效果，因此容易復胖。

至於SGLT2的作用是讓吃進去的食物糖分排出體外，身體燃燒脂肪取代，所以體重會降低。王治元說，若本身是喜歡吃澱粉類的人，效果會很明顯，但2015年一份國外研究發現，病患使用2年後體重會回升，一來是很難維持少吃，且排糖後血中濃度降低，會增加飢餓感，反而可能吃更多。

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王治元強調，無論減重或糖尿病控制，都應該從生活型態改變做起，而不是透過藥物，台灣病友有個特殊現象，會用很忙、很累、還有其他事情等理由，選擇用藥取代改變生活型態。

食藥署提醒，SGLT2抑制劑和GLP-1受體促效劑都是醫師處方用藥，使用前應諮詢醫療專業人員，了解用藥的風險與效益並主動告知醫師目前所有服用的藥品、藥品過敏史、病史，配合醫囑按時服藥。（編輯：陳清芳）1110921