氣象局低溫燈號強化版 細分至鄉鎮市區

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局自民國108年底開始，依不同寒冷程度發布各縣市黃、橙、紅3種低溫燈號。氣象局今天說，現在已有強化版，低溫燈號可細分到鄉鎮市區。

氣象局發布新聞稿，1日起於發布低溫特報同時，進一步提供更細緻的鄉鎮市區（含山地原住民區）低溫燈號資訊供各界參考。

氣象局從108年底開始，依據低溫程度，以黃、橙、紅3色燈號，分別代表不同寒冷程度。黃燈提醒短時間出現攝氏10度以下低溫；橙燈提醒可能出現6度以下低溫或持續維持較長時間10度左右的低溫；紅燈是提醒長時間出現6度以下的嚴寒低溫。

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氣象局說，台灣因地理環境因素，以往縣市以單一燈號預警無法呈現轄區內各分區鄉鎮低溫情況，所以氣象局從11月1日起，更精緻化發布低溫特報鄉鎮市區（含山地原住民區）燈號資訊。

氣象局說，未來一旦發布低溫特報，民眾可由氣象局官網及生活氣象APP，查詢包含沿海、平原、山區等鄉鎮市區的低溫特報發布情形，同時搭配體感溫度資訊，更清楚了解沿海鄉鎮因強風帶來的寒冷程度，及山區鄉鎮可能的路面積冰或農作物霜害風險等。（編輯：管中維）1111125