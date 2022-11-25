國際技能競賽選手 升上科大可參與公費師培計畫

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部長潘文忠今天宣布，112學年度起將啟動公費師培機制，代表台灣參與國際技能競賽的國手，後續在科技大學修完教育學程，就可分發為公立技術型高中的正式教師。

今天在台北市舉辦的「111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」頒獎典禮，總計頒發28個職種、172座金手獎與281個優勝名次。

潘文忠致詞時提到，除持續讓技藝競賽「金手獎」第一、第二名學生，都有機會到海外產業規模學習。112學年度開始，更會針對獲選國際技能競賽的國手，啟動公費師培機制。

教育部今天稍晚發出新聞稿解釋，目前已協調勞動部聯繫第45、46屆國際技能競賽目前仍於大學就讀的國手，調查未來擔任公立技高專業群科教師的意願。

對於有意願投入教職的國手，教育部將協調技高設置公費教師名額，以專案媒合的方式，讓國手在目前就讀的科技大學修教育學程。學分修滿並通過教師資格考試，就可分發為公立學校正式教師。

教育部認為，上述制度提供技能競賽國手一個穩定的工作選擇，也能讓國手優異的技能，能永續傳承下去。（編輯：張芷瑄）1111125