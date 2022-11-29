亞洲步道大會12/1登場 台灣、加拿大將締結友誼步道

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣千里步道協會今天表示，第4屆亞洲步道大會12月1日至5日在台登場，除有國際步道專題演講、台灣3條國家綠道分享，位在南部的山海圳將與加拿大布魯斯步道締結為友誼步道。

第4屆亞洲步道大會12月1日至5日登場，主題為「齊聚 夢想之路」，將有10國或地區、25個步道組織與單位、90名外賓參與，台灣有3條國家綠道將與國際分享。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙接受中央社記者訪問時指出，這次一連5天的系列活動，除了首日為內部會議，其他4天為精彩的動、靜態活動，行政院長蘇貞昌、主管國家綠道部會首長也將參與。

首先是2、3日登場的「國際綠道研討會」，有多場跨議題的專題演說登場。包括美國阿帕拉契山徑保育協會將有代表來台開啟首場專題演說，還有日本長距離步道倡議者齊藤正史及各國步道組織代表演講。

動態活動方面，徐銘謙說，3日下午展開「淡蘭徒步嘉年華」跑馬古道體驗，4日上午從金字碑路線、暖暖線2條路線同步出發，當天下午在福隆遊客中心會師。

4日當天近午，「山海圳徒步嘉年華」從特富野古道展開，並就山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道締結為友誼步道進行指標設置。

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5日則是「樟之細路徒步嘉年華」3路線同步進行，包含新竹關西渡南石光古道、苗栗獅潭老街鳴鳳古道及苗栗大湖老官路出磺坑。同一天，也在台北市雙溪溝古道風櫃口附近舉辦「台北大縱走手作步道」體驗活動。

徐銘謙說，100年前阿帕拉契山徑開啟人們長距離步行，在此之前則與宗教朝聖有關，不同於短距離步行，長距離步行必須挑戰身心靈極限，包含簡化所需用品背負身上行走，除讓人重新省思，也會產生促進不同文化交流、經濟發展、愛好大自然等效應，這次活動堪稱疫情後最大規模步道盛事，期盼為全球帶來更多正能量。（編輯：張芷瑄）1111129