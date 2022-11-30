疫情前來往人數最多 台日高中教育旅行交流重啟

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（中央社記者陳至中台北30日電）在COVID-19疫情前，台灣高中教育旅行最愛去日本，日本的海外修學旅行也最常來台灣。教育部今天喊出重啟台日教育交流，爭取更多日本高中生來台旅遊。

教育部今天舉辦「台日交流20週年紀念活動」啟動儀式，回顧雙方20年來的互動。部長潘文忠表示，從2001年台灣開始鼓勵高中舉辦國際教育旅行，到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的2019年為止，已有10萬多名高中生前往日本參訪，而日本來台更高達36萬餘人。

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潘文忠表示，日本橘高校今年在雙十國慶大會上的精彩表現，可視為台日教育交流新的20年的開端，未來幾日除了在華山1914文化創意產業園區舉辦的回顧展，也會舉辦前瞻論壇，邀請台日姊妹校簽署友好宣言。

出席活動的交通部觀光局副局長林信任表示，在疫情前，台灣是日本高中生海外修學旅行最常到訪的國家。年紀小時就到訪台灣，未來畢業出社會、結婚度蜜月，也會有更多機會再來訪，成為台灣觀光的重要力量。（編輯：張芷瑄）1111130