更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

疫情前來往人數最多 台日高中教育旅行交流重啟

2022/11/30 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）在COVID-19疫情前，台灣高中教育旅行最愛去日本，日本的海外修學旅行也最常來台灣。教育部今天喊出重啟台日教育交流，爭取更多日本高中生來台旅遊。

教育部今天舉辦「台日交流20週年紀念活動」啟動儀式，回顧雙方20年來的互動。部長潘文忠表示，從2001年台灣開始鼓勵高中舉辦國際教育旅行，到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的2019年為止，已有10萬多名高中生前往日本參訪，而日本來台更高達36萬餘人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘文忠表示，日本橘高校今年在雙十國慶大會上的精彩表現，可視為台日教育交流新的20年的開端，未來幾日除了在華山1914文化創意產業園區舉辦的回顧展，也會舉辦前瞻論壇，邀請台日姊妹校簽署友好宣言。

出席活動的交通部觀光局副局長林信任表示，在疫情前，台灣是日本高中生海外修學旅行最常到訪的國家。年紀小時就到訪台灣，未來畢業出社會、結婚度蜜月，也會有更多機會再來訪，成為台灣觀光的重要力量。（編輯：張芷瑄）1111130

#潘文忠
#日本
#台灣
潘文忠
北教大音樂系單招惹議 教育部：仍應重視學習歷程 12/1起校園室外不需戴口罩 教室內唱歌課程也不用
林信任
樂齡旅遊產值每年千億元 觀光局打造「凰金」品牌 日本旅展台灣館「柑仔店」吸睛 榮獲執行委員長獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族