全國高中商業類技藝競賽 頒發105座個人金手獎

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽今天頒獎，教育部主任秘書廖興國表揚11項職種105座個人金手獎、221名優勝學生；他說，盼望優秀學生的技能透過競賽被業界看到。

新北市政府教育局今天表示，高中商業類學生技藝競賽共175所學校參賽、745名選手同場競技，屬5類技藝競賽中規模最大，經過2天的競技，今天頒獎。

教育部主任秘書廖興國在頒獎典禮致詞時表示，他自己也是技職教育背景出身，除感謝承辦縣市與學校，對學生而言，比賽只是檢討提升自己、精益求精的歷程過程，學習才是一技在身的最大收穫，期待獲獎者被業界看到，並持續擁抱對技職的熱情。

評審總召集人、雲林科技大學副教授潘偉華致詞表示，參賽選手競賽前應詳細閱讀比賽要求，千萬不要尚未理解題意就急著作答；選手基本功夫也要加強，文件處理基本運用等部分職種，出現選手能力下降，餐飲刀工能力也要加強，中餐甚至沒有煮熟，有食安疑慮。

潘偉華說，雖部分職種受到簡報模組框架的制約，缺乏變化與創意；但也有些在程式設計或技法發揮創意，反映台灣教育演變過程進步很快。

教育局長張明文說，獲優勝、金手獎的學生及指導教師，都可獲新北市樂扶庇護工場協力打造、具有永續意涵的獎盃，師生也同框合影。此次競賽整合新北市資源、媒合產業獲得許多贊助、並由在地商家優惠，發揮聯合國永續的精神。

新北市長侯友宜頒發感謝狀，感謝支持競賽的產官學界，讓參賽的孩子在舞台上發揮潛能，實踐夢想。他說，參賽不論成功與失敗，而是一場學習過程，重點在超越自己，好還要更好。

參與頒獎典禮的黎明技術學院董事長許耀基表示，為網羅技術精良有發展潛力的學生，榮獲金手獎前3名者，完成註冊程序後，每名頒發獎助學金新台幣41萬元，將在就讀時的各學期發放。

教育局說，新北市三重商工及穀保家商合力辦理今年度全國競賽，11職種競賽分別為商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報及職場英文。（編輯：李錫璋）1111201

全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽1日在新北市政府禮堂頒獎，教育部主任祕書廖興國（左）表揚獲獎學生與指導老師，盼望優秀學生的技能透過競賽被業界看到。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月1日

全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽1日在新北市政府禮堂頒獎，新北市長侯友宜（右2）頒發感謝狀，感謝支持競賽的產官學界，讓參賽的孩子在舞台上發揮潛能，實踐夢想。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月1日