消基會驗4類蔬菜不合格達3成6 辣椒類逾6成

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消基會1日舉行記者會，公布採樣4類蔬菜80件，不合格29件、占3成6，而小白菜、青江菜、甜椒3類不合格率都約3成，辣椒類逾6成；並提醒消費者，果菜的蒂頭、凹陷處、根部要洗乾淨，以免農藥殘留。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）消基會今天發布採樣4類蔬菜80件，不合格29件、占3成6，而小白菜、青江菜、甜椒3類不合格率都約3成，辣椒類並逾6成；且來自傳統市場等處不合格率3成8，高於超市等連鎖門市的2成3。

消費者文教基金會今天召開「六都青江菜、小白菜、甜椒及辣椒4類蔬菜農藥殘留檢測報告」記者會。

消基會副董事長徐則鈺說，消基會8到9月間在六都抽驗4類蔬菜共80件，結果不符合農藥殘留容許量標準有29件，不合格率36.3%，而從不合格件數所驗出的農藥有70種，用途包含殺蟲劑、殺蟎劑、殺菌劑、殺線蟲劑及殺草劑等5種。

其中小白菜類、青江菜類各採樣26件，不合格件數各8件，不合格率都是30.8%。甜椒類抽樣14件，不合格4件、占28.6%。辣椒類抽樣14件，不合格9件，不合格率達64.3%。

消基會也將六都列表排比，其中台北市採樣16件，不合格9件、占56.3%。新北市採樣15件，不合格3件、占20 %。桃園市採樣12件，不合格2件、占16.7%。台中市採樣12件，不合格6件、占50%。台南市採樣12件，不合格5件、占41.7%。高雄市採樣13件，不合格4件、占30.8%。

消基會發現，以通路類型區分，購自超市、福利中心、量販店等連鎖通路有13件，不合格3件，不合格率2成3；而購自傳統市場、公有市場及附近店面（例如蔬果行）等則有67件，不合格26件，不合格率3成8。

消基會分析，若蔬菜批發來自農產運銷公司，會多一層檢驗把關；本次檢驗結果顯示，散裝產品不合格率比超市等連鎖通路高，建議消費者到合格率較高的地點採買。

消基會檢驗委員會召集人李德仁說，消基會採樣的樣品，有的還帶有土。消基會董事長吳榮達進一步提醒消費者，果菜的蒂頭、凹陷處、根部要洗乾淨，以免農藥殘留。

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另外，消基會發現，食藥署公布今年1到8月的市售蔬菜農藥檢驗，抽樣3421件，不合格259件，不合格率7.6%。再看跟消基會這次抽驗的4類，小白菜類不合格率2.8%、青江菜類8.3%、甜椒類都合格、辣椒類7.6%。徐則鈺說，不合格率比消基會檢驗的結果低很多。

不過消基會檢驗室也說明，食藥署抽樣小白菜類、青江菜類都包含取得有機驗證的樣品，消基會則沒有抽驗這類產品；以及消基會這次採樣樣品主要來自傳統市場等處，超市等連鎖通路較少，對比基礎不盡相同。（編輯：陳政偉）1111201