工會憂爭經營權犧牲空服員 民航局：要求安全管理

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桃園市空服員職業工會2日到民航局前拉布條陳情，指長榮集團內部經營權之爭，導致之前原本轉任長榮航空的空服員，又要轉任回立榮航空，要求民航局介入協商。中央社記者余曉涵攝 111年12月2日

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（中央社記者余曉涵台北2日電）空服員工會今天說，由於長榮集團內部經營權之爭，導致之前原本轉任長榮航空的空服員，又要轉任回立榮航空，要求民航局介入協商。民航局則回應，會要求航空公司做好安全管理。

長榮集團經營權之爭，又燃起空服員及航空公司的勞資爭議，桃園市空服員職業工會表示，過去長榮航空有意合併立榮航空，因此將100多名立榮航空空服員轉任到長榮航空，但實際仍執飛立榮航空國內線航班；日前長榮航空要求這100多名空服員選擇轉任立榮航空飛國內線，或留在長榮航空直飛國際線。

桃園市空服員職業工會今天赴民航局前陳情，空服員職業工會秘書長周聖凱說，長榮航空提出的轉任方案非常不友善，若選擇留在長榮航空直飛國際線，只能調往台北基地服勤，對其他基地的空服員有違反勞基法疑慮；若轉任立榮航空，工會爭取到的福利等恐將不保。

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長榮航空企業工會理事長曲佳雲指出，工會目前也尚未接獲任何公司提出勞資協商的會議，公司卻直接對個別空服員要求回覆轉任意願，這是被迫接受、被當皮球，要求民航局重視這件事，介入要求公司與工會協商，否則勞資糾紛擴大惡化，甚至恐衝擊明年春節國際線航運。

民航局標準組長吳家珍則回應，民航局會要求航空公司做好安全管理，且要兼顧勞工權益，與勞工多加溝通，不過民航局不會介入公司管理措施，有涉及勞動權益方面，勞動部會介入處理。（編輯：陳政偉）1111202