郵政物流中心落成 蘇貞昌盼善用優勢加強民間合作

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桃園市長鄭文燦（左7）2日出席郵政物流園區郵政物流中心落成典禮，鄭文燦表示，郵政物流中心可結合桃園近1800家物流業發展優勢，未來園區也將引進各電商進駐，打造電商、郵政及物流產業的聚落。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）行政院長蘇貞昌今天出席郵政物流園區郵政物流中心落成典禮，期勉中華郵政公司在過去奠定的良好基礎上，持續發揮及善用優勢，並加強與民間企業與各界夥伴學習、合作。

蘇貞昌與交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人出席郵政物流園區，郵政物流中心落成典禮，蘇貞昌致詞表示，幾十年來郵差在台灣人民心中已建立信賴感，隨著時代改變及科技日新月異，台灣在經濟與各方面的生活型態與以往大不相同，政府須審時度勢，應用科技導入整體營運管理，並加強與民間企業及國際聯繫合作，才能跟得上時代的進步。

交通部長王國材表示，全世界的寄信數量持續減少，目前中華郵政每年約減少1%，中華郵政因應趨勢由物流方面著手轉型為智慧物流，在103年5月提出郵政物流園區計畫，園區距離桃園國際機場及台北港很近，未來桃園機場物流園區擴大後會與國一甲線相連，對於各種跨境郵件，都能集中到園區處理，有效縮短處理時效。

鄭文燦表示，郵政物流中心在107年動工後在今年完工，可結合桃園近1800家物流業發展優勢，未來園區也將引進各電商進駐，打造電商、郵政及物流產業的聚落。未來台北港及桃園機場的跨境物流，透過郵政物流園區智慧化、數位化服務，將有助於達成「無接觸經濟」，提升台灣物流產業的效率與發展，成為台灣邁向國家數位轉型的重要里程碑。

中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀表示，中華郵政運用數位科技，透過跨境物流電商導入5G、AIOT，營造自動化、數位化、智慧化倉儲，整個郵政物流園區占地17.14公頃，總經費為新台幣258.47億元，規劃興建物流中心、資訊中心、北台灣郵件作業中心、營運中心等4棟建築。

吳宏謀說，這次完工的物流中心，未來將配合北台灣郵件作業中心，進行高效率分檢配送、通關、檢驗、檢疫等作業，另提供金融保險及保稅服務，形成完整的體系，有效優化郵件處理程序，使產能增加、成本降低，提升台灣物流產業的國際競爭力。（編輯：方沛清）1111202