陽明交大助烏克蘭學生 歐盟駐台代表發文感謝

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俄烏戰爭爆發後，陽明交通大學發起獎助專案，協助烏克蘭學生在台就學，日前並舉辦烏克蘭專案感恩晚宴，烏克蘭學生現場帶領來賓製作代表烏克蘭傳統幸運護身符的娃娃Motanka Doll。（陽明交大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月2日

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（中央社記者陳至中台北2日電）俄烏戰爭爆發後，陽明交通大學發起獎助專案，獲得校友及企業響應，募集超過新台幣4000萬元協助烏克蘭學生就學。歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）發文感謝。

高哲夫在推特發文感謝台灣，分享他參與陽明交大烏克蘭專案感恩晚宴，並認為這是一個具備團結意義的例子（very concrete example of solidarity）。

陽明交大今天發出新聞稿，校長林奇宏表示，陽明交大這項專案是希望能幫助因戰亂導致學業中斷的學生，獲得校友和企業熱烈支持。在校方與學生共同努力下，克服出入境簽證、長途旅行、COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施等種種困難，目前已有19名學生順利就學。

陽明交大副校長蔚順華表示，這次行動發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神，非常令人動容，也充分展現陽明交大以具體行動實踐SDGs永續發展的目標。

陽明交大國際長徐文祥表示，19名烏克蘭學生修讀的領域涵蓋醫學、電機、資訊、管理、人社、工程、生科等學院領域。學生抵台之初，學校安排免費華語課程，學期中也舉辦各式交流活動，協助學生適應在台生活，融入陽明交大校園。

在陽明交大舉辦的烏克蘭專案感恩晚宴中，與會校友、企業代表及師長們與烏克蘭學生互動交流、關心就學及生活狀況，學生也帶領與會者現場製作代表烏克蘭傳統幸運護身符的娃娃Motanka Doll。

陽明交大表示，將持續進行2023年秋季班烏克蘭專案招生，將捐款者的善心發揮最大效益。（編輯：管中維）1111202