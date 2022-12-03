國際身心障礙者日 教育部推一日輔具影片

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（中央社記者陳至中台北3日電）今天是國際身心障礙者日，教育部推出5分鐘的「一日教育輔具生活」短片，讓社會大眾瞭解大學提供的各式輔具，協助身障者克服環境與身體限制，更容易融入校園學習生活。

教育部今天發出新聞稿，「一日教育輔具生活」以特教系學生「羽沛」返回母校為背景，先是得知一名聽障學妹，在遠距調頻系統的協助下，上課不用擠到第一排，也能聽清教師講課內容。

隨後進入電腦教室，一名視覺障礙的學生透過點字觸摸顯示器及語音合成軟體（NVDA），不但完成課程中的練習作業，還能上「華文視障電子圖書館」自主學習日語。

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最後在體育館中，一名低位脊髓損傷的學生，即便須坐輪椅，但在教師的細心安排下，讓他在籃球課程中幫忙傳球，參與感十足。課後他到圖書館找書，運用「電動輪椅升降系統」，輕鬆取下書架高處的書籍，完全不用請他人協助。

教育部表示，聯合國身心障礙者權利公約表明，須讓身心障礙者不受歧視、機會均等地享有「教育權」。教育單位因應身心障礙學生學習需求，在修習課程、修業年限、評量、教育場所及實施方式等保持彈性，教育部也透過教育輔具中心提供設備、教材、助理人員和獎助學金，一同打造友善校園環境。（編輯：陳政偉）1111203