台南轉黃燈減壓供水 黃偉哲籲節水抗旱

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（中央社記者張榮祥台南3日電）南部久旱不雨，水情較吃緊，台南水情燈號昨天轉為減壓供水黃燈，嘉南灌區1期作是否供灌，中央1週後決定；台南市長黃偉哲今天呼籲共同節水，讓水庫供水支撐至明年5月。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，2021年嘉義和台南1期作休耕，但目前只有嘉義休耕，台南還未休耕，雖然台南水庫蓄水量多於去年同期，1期作卻需要近1億公噸供水，如此水庫蓄水量就岌岌可危，因此，台南水情燈號提早調整為減壓供水黃燈。

黃偉哲表示，以往燈號調整多在隔年2月，今年提前3個月調整，希望大家共同節水；台南市政府1週前已把澆灌、消防或其他用水改成再生水，每天節水數千公噸，市府、民間一起做，供水應可至明年5月，若不調整用水，明年2月底、3月就可能出現問題，如果遇上春雨不來、梅雨晚到或空梅現象，將面臨很大危機。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，南部主要水庫集水區下半年整體降雨量，僅是歷年同期平均值4成至7成，曾文水庫及烏山頭水庫合併蓄水量及蓄水率偏低，時序又進入枯水期，水情較吃緊，中央決定調整台南市水情燈號。

台南市水情燈號由提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，在夜間用水離峰時段晚上11時至隔天早上5時實施減壓供水，台灣自來水公司已對管線末端、高地地區完成加壓設備及水車因應。

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台南各科學園區、工業區及產業園區8月開始部署自主節水等抗旱措施，工業區節水成效已達8%，永康水資中心預定12月16日供水，每天8000公噸，安平水資中心預定明年2月每天供水1萬公噸，2024年台南每天將可供應6萬3000公噸再生水。

至於農業用水，水利局表示，嘉南灌區2期稻作及秋冬雜作已完成供灌，2023年1期作供灌規劃策略，行政院農業委員會11月29日起在嘉義、台南辦理5場座談會，預定1週後開會決定是否供灌。（編輯：黃世雅）1111203