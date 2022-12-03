黃珊珊談女力：善於溝通、堅強韌性且絕不放棄

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前台北市副市長黃珊珊（右2）3日在台灣上市櫃公司協會舉辦女力論壇表示，女生不只是撐起半天天，在各行各業都可成為佼佼者，不把自己當女生，才可和男生競爭。中央社記者潘智義攝 111年12月3日

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（中央社記者潘智義台北3日電）前台北市副市長黃珊珊今天表示，這次縣市長當選人有1/3是女性，我們的總統也是女性，女性從政可先拿掉性別框架，一是要善於與人溝通，二是要有堅強的韌性；更重要的，女性最大特質是沒有「放棄」二字。

黃珊珊今天在台灣上市櫃公司協會舉辦的女力論壇致詞指出，從政者希望可改善人民生活，可帶領國家、帶領城市對抗未來的挑戰，而女性是台灣未來穩定的力量，這次縣市長當選人有1/3是女性，我們的總統是女性；女性在政治領域發展會愈來愈多，也會愈來愈好。

她認為，女性從政可先拿掉性別框架，首先要善於與人溝通，二是要有堅強的韌性，所以她並未因這次北市長敗選而心情不好，原因是自己7年前生過一場重病，連死亡都不怕了，就沒有失敗，也沒有放棄的問題。

黃珊珊說，女性很大的特質就是沒有放棄兩個字，因為有孩子，對家庭的責任捍衛感，所以才有信念捍衛自己的國家、城市。

大學光學董事長歐淑芳今天主持女力論壇時指出，台灣有968家上市公司，其中140家為女性負責人、占14%，她希望參與論壇的女性主管能多多發表看法。

台灣惠普（HP）總經理王靜秀認為，女性的先天優勢就是身段柔軟、願意傾聽，她以自己出任總經理為例，第一線主管剛開始可能抗拒，報喜不報憂，需花時間取得信任，讓他們相信講出問題，不會找他們麻煩，而是用自己的經驗協助解決問題。

至於女性主管的先天缺點，她坦言，可能讓人覺得能力不如男性，尤其當領導者初期，恐怕要花不少時間取得信任，所以自己會先公開說明原則，講出自己的底線。

王靜秀坦言，工作遇到情緒低潮時要有舒壓方式，可以找好朋友傾訴、「倒垃圾」，同儕好友很重要；因為有同樣職場背景，傾訴更有效，也可換位思考。

身為醫師的歐淑芳也說，醫學調查顯示，女性有較多同儕朋友，比男生長壽，男性總是被教導要為社會貢獻，所以壓力較大。（編輯：趙蔚蘭）1111203