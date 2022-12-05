矽谷高管經驗談：台灣工程師等揮全壘打易錯失好球

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駐舊金山辦事處教育組和灣區僑教中心結合南灣台灣同鄉會和北美洲台灣人教授協會，4日舉辦「i-Taiwan體驗營」活動。圖為美國半導體設備大廠總監楊燿宏與台灣留學生分享職場經驗，鼓勵年輕人提早犯錯。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年12月5日

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）對赴美求學工作的年輕人來說，開拓人脈是重要一課。來自台灣的美國半導體設備大廠總監楊燿宏4日和留學生分享職場經驗，強調要有「提早犯錯」的勇氣；於科技公司擔任資深專案經理的倪文俊鼓勵大家「勇敢發聲」。

駐舊金山辦事處教育組和灣區僑教中心結合南灣台灣同鄉會和北美洲台灣人教授協會，4日舉辦「i-Taiwan體驗營」活動，除邀請台灣在美國矽谷業界的成功人士外，台裔史丹佛大學醫學院教授顏惠亞也到場和台灣留學生交流。

楊燿宏過去7年雇用30多名台灣學生進入高科技部門。他以「提早犯錯」為主題演講，分享在職場觀察到的各國文化差異，「台灣工程師上場都準備打全壘打，不敢輕易揮棒，常常會錯失好球機會」。

反思其他國家的人，楊燿宏說，像是印度文化就鼓勵越早犯錯越好，在公司裡面會看到印度人很愛講話，甚至惹來「光說不練」的抱怨，但是就好比上台報告，印度人可能第一次講不好，幾次以後就能夠順暢表達。

駐舊金山辦事處教育組和灣區僑教中心結合南灣台灣同鄉會和北美洲台灣人教授協會，4日舉辦「i-Taiwan體驗營」活動。圖為於美國科技公司擔任資深專案經理的倪文俊和留學生經驗分享。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年12月5日

曾在英特爾（Intel）和蘋果公司（Apple）工作，現擔任科技公司資深專案經理的倪文俊分享自身經驗時，也談到勇敢說出想法的重要性。他發現，「如果都不說話，久了就沒人聽你說話」，而且口音並不重要。

倪文俊鼓勵台灣年輕人在職場發問要「帶著答案去請教人」，不論答案是對是錯，自己先想過一遍，能說出思考的脈絡，同事或主管才能對症下藥。此外，他建議大家多和跨部門的人相處，如此有助於回應客戶的各種問題。

顏惠亞的父母早期來到矽谷創業，在許多人協助下實現美國夢，她現在也追隨他們的腳步發展事業。她說，灣區有許多聰明又有實力的台灣人，透過這次活動，這些人可以幫助下一代的年輕人，是非常重要的事。

儘管美國的學校正值期末考，仍有數十名學生到場參與座談。就讀舊金山大學二年級的蘇若鎧和吳承翰受訪時說，來美國第2年，很希望認識各行各業和不同學校的傑出人士，從他們成功或失敗的經驗裡獲得學習。（編輯：馮昭）1111205

駐舊金山辦事處教育組和灣區僑教中心結合南灣台灣同鄉會和北美洲台灣人教授協會，4日舉辦「i-Taiwan體驗營」活動。圖為台裔史丹佛大學醫學院教授顏惠亞受訪表示，樂見台灣社群團結。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年12月5日