中市府與美國愛達荷州簽交流備忘錄 深化教育合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市政府5日與美國愛達荷州簽署雙方教育交流備忘錄，共同深化教育、文化等相關領域學習及觀摩，由台中市長盧秀燕（右）與美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）（左）共同簽署。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市政府今天與美國愛達荷州簽署雙方教育交流備忘錄，共同深化教育、文化等相關領域學習及觀摩，並研議中英雙語師資交換、兩地姊妹校締結、教學及課程支援等合作。

台中市政府今天表示，美國愛達荷州在食品製造及高科技方面表現亮眼，台中市與愛達荷州首府樹城市於民國106年8月締結友好城市，雙方在農業、文化交流等領域往來密切。

美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）今天率團參訪台中市府，並與台中市長盧秀燕共同簽署雙方教育交流備忘錄。

盧秀燕會中表示，台中市與愛州首府樹城市簽署友好姊妹城市後，雙方往來密切，另美光科技（Micron）總部也在樹城市，而美光在台中后里有龐大投資，今天簽署教育交流合作備忘錄，希望未來雙方師資、課程、學生交換方面能深入交流合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李睿德說，他今天乘坐高鐵來到台中，看到台中的美麗市容令人欽佩，都市繁榮、經濟發展非常值得觀摩，樂見美光持續在台中生根發展，創造經濟交流，相信台中與愛州一樣重視科學、科技、工程、數學、人文教育，也希望這次合作增進雙邊情誼。

教育局說明，台中市與愛達荷州於農業、半導體業、航太產業及高等教育等均有密切交流，市府經發局與愛達荷州航太聯盟、靜宜大學與樹城州立大學簽署合作備忘錄；美光科技也於106年與逢甲大學簽署「打造台灣智慧製造人才培育備忘錄」，並在台中中科后里園區設晶圓廠，員工人數超過2200名。（編輯：陳仁華）1111205