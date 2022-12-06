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台南「登月計畫」 中央預定112學年度跟進施行

2022/12/6 11:28
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市政府去年8月推動「登月計畫」，免費提供生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，已發出逾2萬包衛生棉，如今中央也決定跟進台南模式，預定112學年度在各校規劃施行。

台南市政府今天發布新聞稿指出，南市府去年8月和生理用品製造大廠康那香、全球小紅帽協會等共同啟動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，且在37區公所放置，供給女性使用。

這項計畫也得到邱創煥文教基金會、信義房屋等企業響應，捐贈衛生棉給市府，給予弱勢家戶女性、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護或安置的女性兒少、新住民家戶女性等，同時擴大配發到關懷據點、服務中心和校園，台南市兩大行政中心也有放置，迄今發出2萬6280包衛生棉，受惠人次超過7280人。

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南市府教育局表示，立法院教育及文化委員會11月審查教育部預算時，委員舉出台南推動「登月計畫」，要求教育部提供可行性報告，評估在各級學校及所屬場館中免費提供女性生理用品，教育部長潘文忠也當場允諾112學年度規劃施行。

台南市長黃偉哲表示，他樂見中央採納台南模式，將台南經驗推廣到中央；台南推動「登月計畫」是受到2名女學生啟發，「月經貧窮」議題是容易被忽略的隱性需求。（編輯：陳政偉）1111206

#台南
#教育部
#台南市政府
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