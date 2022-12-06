雙子座流星雨12/14登場 極大期每小時上看150顆【直播】

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2022年歲末最大的流星雨、雙子座流星雨將在12月14日達極大期，只要找光害少、視野開闊地點肉眼觀賞即可。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）2022年歲末最大的流星雨、雙子座流星雨將在12月14日達極大期，預計ZHR值為150。當晚約7時輻射點從地平線東北方升起，只要找光害少、視野開闊地點肉眼觀賞即可。

依南瀛天文館解釋，所謂ZHR（Zenithal Hourly Rate），即「天頂小時出現率」，也就是在無雲無光害、輻射點位於天頂情況下，每小時可看到150顆流星。

台南市政府教育局長鄭新輝說，觀看流星雨不需特殊器材，只要找光害少、視野開闊地點躺著朝上以肉眼觀賞即可，當日晚上約7時輻射點從地平線東北方升起；14日為農曆23日，上半夜觀測條件佳、下半夜會受月光影響。

影片來源：臺南市南瀛科學教育館

教育局今天新聞稿表示，大部分流星雨的形成原因都跟彗星有關，但雙子座流星雨特別不一樣，母體為（3200）法厄同小行星，當太空中的小行星靠近太陽時，會受熱噴發出許多小石頭、碎屑、灰塵，而小行星的路徑上也就充滿著這些碎屑。

若地球剛好經過小行星軌道，遺留碎屑會撞進大氣層，因而產生流星。由於流星看起來好像都從天空中的某一個點（輻射點）出現，因此以輻射點所在位置為流星雨命名，如雙子座流星雨的輻射點就在雙子座方向。

南瀛天文館14日將舉辦觀測活動，當晚7時至12時有流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽及網路直播，除了看流星外，當日還有3顆明亮的行星，包括木星、土星、火星可觀看。

南瀛天文館也提醒，8日為睽違2年一度的「火星衝」，南瀛天文館將於YouTube線上直播觀測活動，歡迎天文迷訂閱南瀛天文館頻道並開啟小鈴鐺，掌握最新天文消息不漏接。（編輯：孫承武）1111206