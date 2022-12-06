三井加碼投資台灣 LaLaport首案2023年1月試營運

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（中央社記者曾智怡台北6日電）三井不動產集團近年積極布局台灣事業，大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」台灣首案將於台中市東區登場，規劃「北館」和「南館」，預計進駐300家專櫃，南館將於明年1月17日展開試營運。

三井不動產集團今天透過新聞稿表示，整項規劃分為「北館」與「南館」二棟建築，預計約300家專櫃進駐，其中「南館」預定於2023年1月17日先行展開試營運；全館則預定於2023年春季正式開幕營運。

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三井不動產集團表示，南北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等；「北館」的規劃與動線則以中、小型，並聚集多樣化品牌。

另外，三井不動產集團已分別於林口、台中港、台南開業的OUTLET事業，業績表現亮眼；在疫情逐漸趨緩，國境再度開放激勵下，位於台北市東區的和苑三井花園飯店事業也迅速成長。（編輯：林淑媛）1111206