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高雄YouBike2.0受歡迎 旅運人次大幅成長

2022/12/6 17:14（12/6 18:16 更新）
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高雄市交通局指出，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，YouBike 2.0公共自行車系統採無電輕樁系統，設站靈活，啟用迄今已突破2400萬人次使用，每月使用人次由營運初期45萬人次，大幅成長達120萬人次，已超越COVID-19疫情前水準。（高雄市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月6日
高雄市交通局指出，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，YouBike 2.0公共自行車系統採無電輕樁系統，設站靈活，啟用迄今已突破2400萬人次使用，每月使用人次由營運初期45萬人次，大幅成長達120萬人次，已超越COVID-19疫情前水準。（高雄市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月6日
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）依高市府統計，高雄YouBike2.0在11月達120萬使用人次，已超越疫情前水準。交通局今天表示，再加碼投入YouBike2.0及2.0E電動輔助自行車車輛，提供更綿密、便利公共運輸網絡。

交通局今天新聞稿表示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，YouBike 2.0公共自行車系統採無電的輕樁系統設站靈活，啟用迄今已突破2400萬人次使用，每月使用人次由營運初期45萬人次，大幅成長達120萬人次，已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

輕軌美術館段通車後，鄰近YouBike站點使用量成長最高達78%，顯見市民及觀光族群已漸培養使用YouBike2.0轉乘輕軌、捷運、公車等大眾運輸系統習慣。另外，11月啟用150輛2.0E，單日周轉率最高15次，即日起已再投入50輛，明年上半年再投入300輛，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

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交通局運輸設施科表示，與「微笑單車」團隊於全市各交通節點、學校、商圈等處累計建置達1200處租賃站。熱門場站前3名，分別為捷運凹子底站4號出口、捷運西子灣站1號出口，以及高鐵左營站，每月超過1萬人次使用，且前10名場站多為大眾運輸重要節點，YouBike 2.0公共自行車成為民眾通勤通學、觀光購物好夥伴。

運輸設施科表示，YouBike2.0及2.0E電動輔助自行車除享有高市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸優惠外，使用MeNGo定期票或111年底前每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借都享有前30分鐘免費優惠。（編輯：孫承武）1111206

#YouBike
#YouBike2.0
#高雄市交通局
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