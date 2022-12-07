9歲罕病童許願耶誕禮物 盼長大開車載全家旅行

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（中央社記者江明晏台北7日電）先天軟骨發育不全、依賴呼吸器維生，9歲罕見病童啟睿舉步維艱，但他喜愛車子、憧憬旅行，夢想有一天能開車載全家人去玩，今年他默默許下耶誕心願，希望能收到車子模型。

一份小小的耶誕禮物，可能是罕病兒童夢想萌芽的起點，在台灣有超過1萬9000個罕見疾病家庭，沉重的照顧壓力讓家屬心力交瘁。

為讓罕病孩童成長路上有更多愛與關懷，台灣大哥大第6屆「微樂心溫度」勸募活動今年攜手財團法人罕見疾病基金會，一起為411位罕見疾病兒童募集心願禮物，即日起至12月18日，邀請民眾用愛送暖。

今年「微樂心溫度」的宣傳影片「小小的耶誕襪裡裝了大大的喜悅」，記錄了先天軟骨發育不全、依賴呼吸器維生，9歲罕見病童啟睿的日常。

啟睿媽媽表示，這種疾病的第一特徵就是頭大、身體、四肢短小，連帶讓走路受影響，指關節也會有變化，所以寫字、握筆等也需要下足功夫練習。

啟睿不僅要每周到復健中心報到克服疾病，身體外貌不一樣也讓他小小年紀就要面對外界的異樣眼光，成長的路上困難重重，勞心勞力的照護與龐大醫療費造成的家庭經濟負擔，更是雪上加霜，然而這正是罕病兒童家庭都會遭遇的困境。

喜愛車子、憧憬旅行的啟睿知道自己身體不便，因此興趣是用Google地圖「旅行」，靠著Google地圖的街景服務抵達想去的地方，也夢想著有一天能開車載著全家人到處遊玩。今年他默默地許下耶誕心願，希望能收到車子模型作為禮物，透過玩具車子，讓他與想開車旅行的夢想有連結。

不只是啟睿，孩子們每一份願望禮物的背後，都藏著正在萌芽的小小夢想與最令人動容的故事，有病童許願得到樂高房屋，除了可以和爸爸媽媽一起玩，更是希望能擁有全家人一起生活的房子。

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想要收到圖書的病童，是為了與姐姐一起享受閱讀時光；許願孩子想要聲光玩具與玩具電子琴，除了可以訓練手、眼協調，更是因為有的罕見疾病導致唯一不會退化的就是聽力，希望從音樂聲認識繽紛的世界。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，今年第6屆「微樂心溫度」與財團法人罕見疾病基金會攜手收集罕病孩童的耶誕心願，並透過台灣大微樂志工平台向大眾募集禮物，同時招募台灣大志工親手包裝禮物，期望每一份禮物都能為孩子們帶來更多對抗疾病的勇氣，盼民眾一起來當耶誕老人，實現病童願望。（編輯：翟思嘉）1111207