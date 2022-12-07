外媒指台灣交通亂象影響觀光 王國材：會持續努力

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣道路交通險象環生令人卻步，不利國際觀光。交通部長王國材今天回應，會持續努力台灣的交通安全。

王國材下午出席交通部111年度招商大會，接受媒體聯訪關於國外媒體報導台灣道路交通險象環生時說，交通安全是全世界所有觀光認為最重要的事，包括興建人行步道、自行車道及省道與市區道路一致化，都是推動的重點，未來會持續努力。

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王國材說，現在各國出國旅遊人數都慢慢在成長，全世界也在爭取觀光客，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，觀光業也開發新的遊程及精緻景點，對全世界都有吸引力，現在將會先針對疫情前來台旅客較多的國家優先行銷，主要是日本、韓國及新南向國家。

王國材說，過去日本一年來台旅客220萬人次，韓國120萬人次，新南向國家260萬人次，今年觀光局舉辦台日及台韓觀光論壇，來台的踩線團都很滿意，台灣的山與海美景世界有名，隨疫情趨緩，來台觀光客也會增加。（編輯：張芷瑄）1111207