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吳德榮：14日入冬最強冷空氣南下 北台灣低溫探12度
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吳德榮：14日入冬最強冷空氣南下 北台灣低溫探12度

2022/12/8 08:38（12/8 08:59 更新）
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氣象專家吳德榮表示，8日氣溫略升，9日至12日逐日降溫；預估14日有入冬以來最強冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，8日氣溫略升，9日至12日逐日降溫；預估14日有入冬以來最強冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮表示，今天氣溫略升，明天至12日逐日降溫；預估14日有入冬以來最強冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，北台灣平地最低溫下探攝氏12度，冷氣團強度仍需再觀察。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉、台中市霧峰區、南投縣竹山鎮、彰化縣芬園鄉等，皆為攝氏14.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風略減弱；北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨，苗栗以南晴朗穩定；氣溫略升，北台灣濕涼，中南部早晚涼、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至12日東北季風逐日增強；9、10日氣溫微幅下降，北台灣濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；11、12日氣溫再降，北台灣轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷；13日東北季風略減弱，氣溫略升。這5天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，14日入冬以來最強冷空氣南下，強度很接近大陸冷氣團（台北氣象站達14度以下），北台灣平地最低氣溫約可降至12度，美國模式則模擬得更強。不過，皆為模式第7天的模擬，有不確定性，應密切觀察模式調整。（編輯：謝雅竹）1111208

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#冷氣團
#氣象局
#天氣
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