反聖嬰持續至冬末 氣溫正常、雨量可能偏少

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）每年12月至隔年2月是台灣的冬季。中央氣象局今天預測，連續3年的反聖嬰現象將持續至冬末，未來一季氣溫接近正常值，雨量以偏少至正常機率較大。

氣象局上午舉行「111年冬季天氣展望」記者會。

氣象局預報中心副主任陳怡良說，展望未來一季，目前熱帶的中太平洋及東太平洋附近海溫仍偏冷，預期2020年開始的反聖嬰現象會持續到冬末，明年春天轉趨正常。

陳怡良說，氣象局分析過去歷史資料，反聖嬰年台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，但不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大。

陳怡良說，綜合檢視台灣及各國模式的預報資料，氣象局研判今年冬季平均氣溫以接近正常值、雨量以偏少至正常的機率較大。

氣象局也提醒，未來一季為冷空氣南下最頻繁的季節，有機會出現冷氣團或寒流。

氣象局並分析今年秋季天氣，9至10月受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東半部較涼，其他地區偏暖，11月至今整體氣溫偏高，9月至11月23日的平均氣溫是攝氏25.7度；再以玉山為例，玉山觀測站9至11月的氣溫平均值是6.07度，今年9月至今，玉山平均氣溫達8.03度，是玉山設站以來最高紀錄，而史上同期排名第2的是2017年7.67度。

今年秋季的雨量，主要受颱風尼莎及颱風奈格外圍環流與東北季風共伴影響，北部及東半部降雨偏多，其他地區是正常至偏少。

另外，氣候上冬季至隔年2月為台灣西半部枯水期，氣象局說，目前南部水庫水位偏低，將持續分析最新氣象資料，並滾動更新預報，提供各級水資源調配單位應變參考。（編輯：管中維）1111125