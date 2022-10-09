旱象新水力1 / 全台首座人工湖鳥嘴潭 將扛下百萬人日用水超級任務

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國道6號東草屯交流道旁，烏溪河床邊一大片工程正在進行，有如兩面圓鏡躺臥其中，此處即將誕生全台第一座人工湖「鳥嘴潭」，目前啟動階段性供水，水利署預定112年底整體工程完成。中央社記者徐肇昌攝 111年10月9日

緊鄰在交通要道旁，一望無際、波光粼粼的湖泊，是水利署斥資新台幣202億元興建的全台首座人工湖泊，從高空往下看宛如鳥喙，因此取名「鳥嘴潭」。整項計畫目標是完成6座可蓄水的湖泊，最多每日提供100萬人用水，堪稱中部地區規模最大的儲水建造工程。

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（中央社記者曾智怡南投9日電）行經國道6號東草屯交流道，烏溪河床邊一大片工程正如火如荼進行，乍看猶如兩面圓鏡躺臥其中，在陽光照射下波光粼粼。這是全台第一座人工湖「鳥嘴潭」，完工後每日供水量可達25萬噸，擔負起100萬人用水量的超級任務。

經濟部水利署斥資新台幣202億元打造鳥嘴潭，預計明年底完工，可減少彰化地下水使用，改善雲彰地區地層下陷問題，並穩定區域供水，更力拚打造成為生態公園，讓「湖光水色」助攻地方發展。

鳥嘴潭水源來自一旁烏溪，由6個湖區組成，俯瞰下狀似鳥喙。興建計畫自104年獲行政院核定，歷經用地取得、環評關卡，目前緊鑼密鼓施工中，最靠近管理中心的A、B湖區已開始供水，目前每天供水量約4萬噸，11月將完成第一階段每日供水9萬噸目標。

明年底完工後，每天可奉上25萬噸「新活水」，其中4萬噸供給草屯、21萬噸供給彰化，相當於100萬人日用水量。

水利署中區水資源局局長張庭華接受中央社記者訪問指出，烏溪年徑流量約37.2億立方公尺，換算近19座石門水庫庫容，水源主要用於灌溉，未來待鳥嘴潭完工即可擴大民生使用；以彰化為例，現在每天抽取約30萬噸地下水，未來鳥嘴潭可取代2/3地下水量，可大幅改善這一區地層下陷問題。

攤開目前雲彰地區供水網，雲林、南彰化供水來自湖山水庫、集集攔河堰，北彰化則仰賴鯉魚潭與石岡壩聯合運用，但供給量仍不足，必須仰賴地下水，地層下陷危機四伏，水利署因此提出「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，鳥嘴潭扛下重責大任。

鳥嘴潭「蓄豐濟枯」 穩定區域供水一把罩

張庭華表示，鳥嘴潭滿水時達1455萬立方公尺，6湖區可單獨運作，增加調度彈性，並像一般水庫採高水位操作，依循「蓄豐濟枯」邏輯，趁豐水期盡量蓄滿，枯水期才有水可用，包含中水局轄區內鯉魚潭、湖山水庫，目前處於枯水期階段，卻仍持續滿水溢流，未來也能應付極端氣候或突發供水危機。

因應氣候變遷，水利署已擬定各區域水資源經理基本計畫，透過開源、節流、調度、備援等策略，步步推進強化供水韌性；其中「開源」即包含水庫更新改善與清淤、推動再生水與平地人工湖等。

張庭華說，水資源運用已不像過去，單一水庫供水區固定。在水利署力拚打造西部廊道供水管網，強化區域調度的同時，鳥嘴潭雖不是直接參與管網，但透過減少中部水庫支援彰化水量，「其實也有達到調度功能」。

鳥嘴潭水源來自一旁烏溪，由6個湖區組成，由高空往下看就像是鳥喙形狀，最靠近管理中心（圖中大樓）A、B湖區已開始供水，目前每天供水量約4萬噸。中央社記者徐肇昌攝 111年10月9日

落實環境保育 水利署打造專屬石虎地下生態廊道

回顧台灣水資源工程開發，生態衝擊疑慮總成焦點，鳥嘴潭環評之路也是一波三折。張庭華坦言，「NGO對我們有很高的期待，因此會努力兼顧工程進度與生態環境，無法兼顧時，會以生態為主」。

例如7、8月是燕鴴產卵繁殖期，牠們的棲地正好在湖區暫置土堆上，「當時本應要去搬運土方，為了燕鴴把工作停下來，等幼鳥成長離開後再繼續」。由於適逢炎夏，「我們同仁也有幫忙做遮蔭」，工期約延後2個月，但也透過工序調整穩定進度。

鳥嘴潭共分成4個工程，湖區工程、管理中心新建工程、平林二號堤防工程、引水設施工程，整體工程進度超前6.5%。

其中，引水工程也有「友善生態」巧思，張庭華說明，過去興建的攔河堰較高，造成蓋堰後堰址上下游高差過大，不利魚類上溯，因此現在鳥嘴潭引水工程的攔河堰以貼近原來河床高程方式設計，除減少生態環境變動，更適合魚類利用；另設計近自然魚道、瀑布式魚道兩種不同類型的魚道，「提供給不同泳速的魚種使用」。

陸域生態也不能忽視，鳥嘴潭附近是石虎重要棲地，張庭華表示，工程期間保護措施包含設置120公分高的護欄，「還要有摺角讓牠們跳不過來」，也打造專屬石虎的地下生態廊道，大型水泥管貫穿工區和烏溪之間，雙管齊下避免石虎闖進施工便道釀「路殺」悲劇。

生態廊道頗受小動物青睞，紅外線照相機時常捕捉到石虎優雅通過，連白鼻心也會到此一遊。

燕鴴棲地剛好在湖區暫置土堆上，為此水利署將工程停下來，等幼鳥長大離開後再繼續施工。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月9日

蘇貞昌指示「樹要提早種」 鳥嘴潭將成為水公園

鳥嘴潭距離交流道旁的草屯垃圾掩埋場不遠，衍生供水水質疑慮，張庭華解釋，人工湖配合地形為東西向，地下水則是南北流向，6個湖區都有建置截水牆，可阻隔地下水流入湖區，避免水質受到影響。

撇除水質問題，民眾對此處存在垃圾堆置與臭味也有抗拒心理，因此，早在水利署辦理「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」第一次修正時，就特別編列3億元經費，補助環保署處理垃圾場移除清運，核定工程總經費從199億元調整成202億元，環保署預計112年底完成所有垃圾場搬遷工作。

張庭華分享，行政院長蘇貞昌4月來鳥嘴潭工地視察，除非常關注人工湖進度，特別指示樹木要多種、提早種，反觀一般工程都是主工程接近完工才會開始種樹，凸顯鳥嘴潭成為生態公園的企圖心。

不同於一般水庫「禁止進入」，鳥嘴潭擁有良好水域環境，湖區周邊將設置自行車道、觀景台、涼亭等，清水模外觀的管理中心展演場也會開放民眾參觀；當太陽西下，湖面成為抽象畫布，鳥嘴潭攻下打卡景點排行榜指日可待。（編輯：潘羿菁）1111009