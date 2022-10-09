旱象新水力2 / 走過百年大旱 水利署拚125年備援能力升至5成

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緊鄰在交通要道旁，一望無際、波光粼粼的湖泊，是水利署斥資新台幣202億元興建的全台首座人工湖泊，從高空往下看宛如鳥喙，因此取名「鳥嘴潭」。整項計畫目標是完成6座可蓄水的湖泊，最多每日提供100萬人用水，堪稱中部地區規模最大的儲水建造工程。

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（中央社記者曾智怡台北9日電）面對氣候變遷加劇、國內產業發展快速等「內憂外患」夾擊，強化供水韌性不能只是紙上談兵，經濟部水利署制定3項經營主軸、5大策略，目標滿足民國125年台灣用水需求，力拚備援能力從28%提升至50%，不讓百年大旱夢魘再度重演。

因應近年極端氣候越演越烈，降雨偏少且不均，加上產業發展快速，桃園、新竹、台中、台南、高雄用水持續成長，行政院去年8月核定「台灣各區水資源經理基本計畫」，目標滿足125年社會經濟發展所需用水，並強化供水韌性。

水利署資料指出，除了東部至125年每日用水量稍減，北中南部每一天的用水需求、合計增加80萬噸，凸顯供水穩定重要性。

計畫第一經營主軸為強化流域整體經營管理，等於「從水源頭至水龍頭」的水資源皆須管理，包含集水區、供水端、用水端；以供水端為例，經濟部、農委會、地方政府會協力擴大水庫清淤，以及人工湖、伏流水工程建設等，朝供水穩定與水資源長久發展利用方向推進。

第二經營主軸是打造西部廊道供水管網，水利署指出，台灣降雨時間及空間差異極大，為提升水資源運用效率，並縮小各區域降雨不均衡問題，強化區域水源調度是當務之急，可細分成北水南調、中水北送與南送、南水北送。

其中，中部工程著重打通中區調度瓶頸，例如核定經費達152億的「大安大甲溪聯通管工程計畫」，將藉由大安溪、大甲溪水源聯合運用，提升鯉魚潭水庫與石岡壩的功能，增加大甲溪剩餘流量的利用，使供水能力增加每日25.5萬噸，因應125年大台中地區用水需求。

第三經營主軸是強化科技造水，推動不受降雨影響的再生水、海淡水及感潮河段半鹹水利用等，因應氣候變遷導致枯水期降雨偏少、缺水風險增加的現實。根據水利署規劃，截至118年將建置11座再生水廠，每日供水量達28.9萬噸，相當於115萬人日用水量。未來，全台也會有34座海淡廠、並以離島比例最高。

5大策略則是水資源管理、節流、備援、調度、開源，缺一不可，力拚125年備援能力從28%提升至50%。

所謂備援能力，水利署說明，假設遇枯旱或其他特殊狀況，像是地震設施損壞、豪雨時濁度增加等，為維持供水穩定，會規劃相關水源備援設施，這些設施能提供的備援量，即代表備援能力，不列入常態可增供水量中。

例如目前推動的石門至新竹管線連通工程，可增加輸水量每日30萬噸，但僅用於當新竹水情吃緊時，由石門地區調配支援，因此定義為新竹的備援水源。

此外，水利署列出117年關鍵績效目標，包含增加常態供水每日162萬噸；全台平均漏水率降至12%以下；增加區域間互相支援能力每日148萬噸；增加高濁度備援能力每日277萬噸；增加枯旱備援能力每日53萬噸；增加設備故障備援能力每日249萬噸；增加或恢復庫容413萬立方公尺等。（編輯：潘羿菁）1111009