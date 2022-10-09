旱象新水力3 / 專家「水銀行」概念翻轉思維 蓄水地下當存款

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圖為2021年曾文水庫上游集水區、大埔湖濱公園附近罕見在豐水期卻是乾枯見底的景象。（中央社檔案照片）

緊鄰在交通要道旁，一望無際、波光粼粼的湖泊，是水利署斥資新台幣202億元興建的全台首座人工湖泊，從高空往下看宛如鳥喙，因此取名「鳥嘴潭」。整項計畫目標是完成6座可蓄水的湖泊，最多每日提供100萬人用水，堪稱中部地區規模最大的儲水建造工程。

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（中央社記者張璦台北9日電）因應極端氣候，水利署強化儲水與調度能力，不過屏東科技大學土木工程系名譽教授丁澈士認為，水庫總會面臨滿庫洩洪，無疑是資源浪費，若能在地下建置儲水空間，當民生產業需要時可以提水，不需要則保留於地下層，好比提款、存款概念，讓地下水成為水銀行。

2021年，台灣遭逢56年來最嚴重乾旱，位於屏東潮州的人工補注湖發揮作用，憑藉著蓄水量逾5000萬噸，屏東免於缺水危機，也讓外界再度了解「蓄水地下」的水利觀念，這項計畫主持人是長年研究台灣水利系統的水利專家丁澈士。

丁澈士指出，根據統計，台灣每年總降雨量可達900億噸，不過全台水庫蓄水總容量約21億立方公尺，很顯然，地面水庫根本不夠裝雨水。

山高水急難以留住水資源，導致缺水問題時常浮現，不過丁澈士認為，不能全然怪罪地理環境。

他指出，這是因為政府習慣仰賴「看得見」的地面水庫，但若能落實「蓄水地下」，在水流入海前就將其攔住，儲起來當平時「看不見」、逢需要時可用的救命水，還得以省去高耗能、高價的海水淡化過程，何樂而不為。

丁澈士拿出大潮州地下水補注湖的航照圖，他說，人工地下水補注原理很簡單，可分為「補給（Recharge）、保留（Retention）、 再利用（Reuse）」。

也就是說，地表湖區靠雨水補給，再透過地下水位調節，將地表水留存於含水層中，需要用水時，在沖積扇的特定點抽水，雨水補給就像是存款，抽水使用則是提款，地下水補注湖好比一個大型水銀行。

不過丁澈士坦言，民眾一聽到抽取地下水，都會擔憂地層下陷問題，但是大潮州地下水補注湖設置數十口觀測井，就像是「銀行行員」密切關注金庫，若地下水量「收支帳」能管控在安全範圍，「水銀行」就能永續運作。

此外，他指出，屏東平原南部因長期地下水超量開採，導致沿海地區出現地層下陷，人工補注湖計畫經由林邊溪取水，也能適時減緩地層下陷。

目前大潮州地下水補注湖第1期工已完工，平均每年補助地下水量高達約5500萬噸，待第2期完工後，整體計畫的補注量達年均1.5億噸。

他認為，不只屏東縣，甚至整個西南沿海地區，都是潛在地下水庫場址。

談及經濟部水利署擘劃水韌性，丁澈士則表示，「前瞻智慧水管理與節水計畫2.0」中，提到要建置地下水權大用水戶智慧量水設備，有效蒐集分析地下水抽水資料，並強化區域地下水資源管理，可見政府持續厚植對地下水的認知、翻轉思維。

此外，他也希望政府建置國家水資源研究院，將政府蒐集到的相關資料給專家解讀後公開，讓水資源訊息像清水一樣透明。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1111009