彰化扇形車庫滿百年 台鐵推出限量造型抱枕

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵扇形車庫今年滿百年，台鐵局今天對外宣布推出相關14代同堂鐵路周邊商品，包含Q版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。

台鐵日前舉辦彰化扇形車庫舉辦啟用百年慶祝活動，行政院長蘇貞昌出席致詞說，台鐵可針對扇形車庫設計相關商品，推動台鐵公司化，就是要用政府力量與社會期待，讓台鐵跟著時代進步。

台鐵局今天發布新聞稿宣布推出相關14代同堂鐵路周邊商品，包含有Q版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。

台鐵局指出，Q版迴力車扇形車庫可放置18台迴力小火車頭，具獨立透明車門，可開啟與拖出，且中央轉盤可360度迴轉；迴力小火車共有多種不同款式的小火車可供選購，14代同堂車款部分，已推出8款，包含有PP自強號迴力車、EMU100自強號迴力車、EMU700迴力車、R100藍色車頭迴力車、CK124蒸汽火車迴力車、EMU800迴力車、EMU900迴力車及EMU3000迴力車，後續將會推出其他的車款。

台鐵局說，迴力火車軌道組是扇形車庫及迴力小火車可適用玩具軌道組；扇形車庫造型抱枕則是獨家推出。

台鐵局表示，扇形車庫百週年14代同堂鐵路商品，在台鐵夢工場及相關門市據點開賣發售，商品數量有限。（編輯：黃世雅）1111208