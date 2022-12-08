吳舜文新聞獎 報導者、天下雜誌均獲2獎

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（中央社記者王心妤台北8日電）第36屆吳舜文新聞獎今天頒獎，報導者摘下文字類網路組新聞深度報導獎、文字類國際暨兩岸新聞報導獎，天下雜誌則摘下文字類平面組新聞深度報導獎、影音類專業組新聞深度報導獎。

本屆評審團總召蘇蘅頒獎前表示，記者透過報導力量能引起全民關懷，也透過新聞善盡公共責任，維持民主活力，也才能讓人民對台灣未來抱持希望。她期待讀者能到吳舜文新聞獎網站，透過作品了解新聞的重要性與採訪的困難，也只有理解才能鼓勵勇氣十足的記者，感受挖掘社會角落的媒體多麼難能可貴。

新北市長侯友宜受邀出席並致詞表示，記者從早期的平面到現在的網路新聞，兼顧即時還要有深度，更要全方位看到社會環境與角落，多樣化的議題也需要新聞傳播，讓人民知道這塊土地和他們緊緊相連，唯有報導不同面向，才能凝聚共識。

今年得獎者中，報導者團隊以「山頭上的掠奪：揭露全台原住民保留地流失亂象」摘下文字類網路組新聞深度報導獎，也以「世紀之戰裡的毀滅與圖存－俄烏戰爭5個月全紀錄」獲得文字類國際暨兩岸新聞報導獎。

天下雜誌同樣獲得2獎，以「炒房之島」摘文字類平面組新聞深度報導獎，還有「廢土流浪記」摘影音類專業組新聞深度報導獎。

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另外，新聞攝影獎頒給鏡週刊記者張乾琦的「前線的前線」；紀錄片獎頒給鏡新聞頻道的「通往家的伸展台（上下集）」；影音類國際暨兩岸新聞報導獎由三立新聞台的「消失的國界－阿富汗．塔利班之國」獲得。

學生組影音類新聞深度報導獎則有3名得主，優選頒給世新大學「小世界新聞」的「百岳魔髮師 義剪結緣部落」以及中正大學中正E報臉書粉專、ENewsCCU YouTube頻道的「大林竹筍樹蛙 共生取平衡」，首獎則頒給世新大學「小世界周報」的「留不住的文資 古建材如何走出新生命？」（編輯：張雅淨）1111208