打造友善台灣狐蝠環境 花縣府推棲地保育指南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣狐蝠是公告瀕臨絕種保育動物，全台數量約200隻，本島以花蓮數量最穩定，花蓮縣政府推出狐蝠棲地保育指南，打造友善台灣狐蝠環境。（花蓮縣政府農業處提供）中央社記者張祈傳真 111年12月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）台灣狐蝠是公告瀕臨絕種保育動物，全台數量約200隻，本島以花蓮數量最穩定，花蓮縣府推出狐蝠棲地保育指南，涵蓋校園教育、環境改善甚至樹木修剪等，打造友善台灣狐蝠環境。

花蓮縣政府農業處指出，台灣狐蝠是野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要族群位於龜山島、綠島及花蓮地區，族群數量約200隻，其中花蓮約50隻，是本島數量最穩定的地區。

農業處長陳淑雯今天接受中央社記者訪問指出，花蓮市美崙溪畔、北濱公園及瓊崖海棠綠色隧道等處，都是台灣狐蝠穩定出沒區域。

陳淑雯指出，透過舉辦平台會議與跨局處教育訓練課程，推廣保育共識，推出「台灣狐蝠棲地保育指南」，以樹木修剪為例，針對台灣狐蝠棲地樹木，建議修剪直徑5公分內的枯枝與交叉枝，避免斷頭式修剪，導致食物及躲藏處減少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳淑雯指出，縣府近年進行美崙溪水環境改善工程、洄瀾灣流水環境改善等計畫，都將台灣狐蝠棲息地與利用植物納入施工規劃，也籌備劃設「美崙溪二級海岸保護區」，將台灣狐蝠與陸蟹設為保護標的，禁止騷擾、傷害、捕捉。

陳淑雯提醒，觀測台灣狐蝠，以「不接觸、不餵食、不干擾、不用燈照」為原則，若發現台灣狐蝠狀況異常，先拍照記錄後，即時通報花蓮縣政府農業處，靜待專業人員前往處理。（編輯：陳仁華）1111208