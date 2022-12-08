閩南語認證教師 全教產盼比照客語族語優先介聘

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（中央社記者陳至中台北8日電）全國教育產業總工會（全教產）今天表示，取得客語、原住民族語認證的教師，可優先介聘到客家鄉鎮、原住民重點學校，但取得閩南語認證的教師卻沒有，並不公平。

對此，中央社記者詢問教育部，截至下午5時20分，暫未取得回應。

全教產發布新聞稿指出，根據「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育及聘用辦法」，取得客語中高級認證的教師，可優先介聘（引介到其他縣市、學校聘任）到客家人口達1/2以上的公立中小學和幼兒園。

「高級中等以下學校及幼兒園原住民族語師資培育及聘用辦法」也有類似規定，取得族語中高級認證的教師，可優先介聘到公立原住民重點學校。

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全教產指出，基層教師認為，上述條文都是優先介聘的特權，即便學校要聘的不是本土語教師，有相關認證的教師也能優先介聘。然而，取得閩南語認證的教師，卻沒有類似的特權，公平性及一致性受到質疑。

全教產表示，國高中教學採「分科制」，教育部開啟客語、族語教師優先介聘的大門後，已影響各校原有的師資結構及教師的生涯規劃。如果對多元語言的包容是可行的，就不該漏掉閩南語。（編輯：管中維）1111208