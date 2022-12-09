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中油實施平穩機制 下週估汽油調降2角、柴油上漲2角

2022/12/9 13:38
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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）因沙烏地阿拉伯調降明年1月銷往亞洲貨油官價，加上美國11月ISM製造業採購經理指數（PMI）跌至49，致國際油價下跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估12日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.2元、柴油每公升調漲0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月8日的7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶77.73美元，較上週81.8美元下跌4.07美元；新台幣兌美元匯率30.61元，較上週30.821元升值0.211元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價不調漲，柴油調漲0.9元。

然而政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此預估12日凌晨0時起，汽油每公升調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元。（編輯：潘羿菁）1111209

#中油
#柴油
#沙烏地阿拉伯
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