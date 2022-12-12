華航永續指數奪冠 63週年慶為台灣出發旅客買碳權

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中華航空將在16日歡慶63週年時，首創推行台灣出發航班全面「淨零碳飛行」，藉由與環保專業組織合作的「環保旅程」（ECO Travel）碳抵換平台，為當日所有旅客實踐「碳中和」，由華航付費為旅客購買碳權，讓旅客搭機做環保，以實際行動宣示與地球共好決心。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）中華航空獲得2022年道瓊永續指數全球第一。華航將於16日歡慶63週年時，首創推行台灣出發航班全面「淨零碳飛行」，為當日所有台灣出發旅客購買碳權，實踐「碳中和」。

華航今天發布新聞稿，2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評選結果出爐，華航刷新歷史排名及得分雙紀錄，勇獲全球第一，為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續7年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑。

華航也將特別在12月16日歡慶63週年時，首創推行台灣出發航班全面「淨零碳飛行」，藉由與環保專業組織合作的「環保旅程」（ECO Travel）碳抵換平台，為當日所有旅客實踐「碳中和」，也就是由華航付費為旅客購買碳權，讓旅客搭機做環保，以實際行動宣示與地球共好決心。

華航表示，目前主動向航空公司購買碳權的多半是企業客戶，華航援引國際民航組織（ICAO）與國際航空運輸協會（IATA）提出的飛航碳足跡計算方法學，關鍵係數採用華航實際飛航燃油、機種座位數與各艙等實際收益的載客、貨資料（扣除組員、員工等非收益人數，以及空位數），計算實際付費旅客的飛行服務及貨運運輸所產生的碳排放量及碳足跡。

至於華航16日將為台灣出發航班旅客購買的碳權及金額，仍在計算中。

DJSI為全球最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）透過評鑑全球61個產業於環境、社會、公司治理（ESG）等永續發展表現，選拔出各產業績效前10%的企業，今年台灣共有33家企業入選。而華航從全球參與評選的57家航空公司中脫穎而出，整體成績為全球航空產業第一名。

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華航指出，根據DJSI評比結果，華航在環境面與社會面獲全球航空產業最高分，也於環境報告、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分。

華航表示，連同環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共10項取得航空產業最高分，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見台灣運輸業的永續力。（編輯：張雅淨）1111212