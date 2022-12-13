勞動部助勞工找律師 近3年案件欠資遣費最多

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（中央社記者張雄風台北13日電）勞動部今天表示，逾10年來與法扶基金會協助勞工的律師代理扶助，約7成訴訟結果對勞工有利；統計近3年法扶基金會准予扶助的爭議案件類型，以積欠資遣費最多。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。為協助弱勢勞工爭取法定權益，並降低訴訟障礙，自98年起委託法扶基金會提供勞工「律師代理扶助」，至今已逾10年。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，近3年已接受申請8000餘件，進一步統計法扶基金會准予扶助爭議類型，近3年都是以積欠資遣費案件數最多；目前也研擬將超過一定數額的工資爭議納入。

王厚偉指出，推動法律扶助迄今年10月底，已提供3萬4000餘名勞工律師代理扶助，核定律師酬金約新台幣4億5000萬元，其中約7成訴訟結果對勞工有利，累計為勞工爭取逾新台幣80億元，其中也包含RCA勞工的扶助專案。

此外，王厚偉說，每年都會針對前一年度辦理情形委託獨立專業民調公司進行滿意度調查，連續6年整體滿意度皆逾9成，去年度整體滿意度更創新高，達93.6%。

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王厚偉說明，雖然法扶基金會主要目的是協助中低收入戶，但在勞工權益維護這部分，勞動部與法扶基金會有擴大扶助範圍，民事訴訟案中，若勞工申請時每月收入總不超過7萬元，及除自用住宅外，其資產總額不超過300萬元即可申請。

勞動部表示，自去年7月起，擴大將「必要費用扶助」，包含裁判費、鑑定費、執行費及證人費或經法院裁定須支出之必要費用等，一併納入委託範圍，使勞工得同時申請「律師代理」及「必要費用」扶助，提供勞工朋友申請便利性。（編輯：陳政偉）1111213