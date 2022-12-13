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王國材：車不讓人修法加重罰 下週立院審查討論

2022/12/13 21:21（12/13 22:21 更新）
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國際媒體近來報導台灣交通環境險象環生，交通部長王國材13日表示，交通部已修法加重處罰，立法院下週就會討論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）國際媒體近來報導台灣交通環境險象環生，甚至還用「行人地獄」形容；交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，交通部已修法加重處罰，立法院下週就會討論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導台灣交通險象環生，澳洲媒體還用行人地獄形容台灣的交通。

王國材今天出席交通部道安研討會，接受體聯訪時說，台灣過去都市計劃的道路建設以車為本，這幾年在公路設計上有努力改善，市區有行人需求的地方一定會設人行道，即使找不到空間也會劃設標線，但做得還不夠，現在比較嚴重的是既成道路普遍人行道無法貫通、騎樓被占用、駕駛不尊重行人路權。

王國材表示，交通部與地方會持續努力改善道路安全與行人空間，有關不禮讓行人部分，今年4月已提出修正「道路交通管理處罰條例」草案，對於車輛不禮讓行人會加重處罰，從目前新台幣3600元提高至6000元，下週立法院交通委員會就會審查。（編輯：陳仁華）1111213

#王國材
#交通部
#台灣
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