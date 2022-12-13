iPad教學從零開始 屏東潮和國小用3年翻轉教室風景

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屏東縣潮和國小推動數位教學，3年前校內沒有任何iPad，現在已經有323台提供學生輪流使用。左起為潮和國小校長謝相如、研發組長沈志平。中央社記者吳家豪屏東攝 111年12月13日

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（中央社記者吳家豪屏東13日電）走進教室，英語老師正在講解世界盃足球賽4強隊伍，要學生用iPad拍下貼在走廊牆壁上的國旗，認識國家名稱，讓英文課不再只有「紙上談兵」。這是屏東縣潮和國小的上課日常，很難想像3年前，學校裡連1台iPad都沒有。

「我們不是實驗學校，是普通公立小學，不能要求家長自備iPad。」潮和國小校長謝相如接受媒體採訪表示，2019年她來到學校後，提倡自主學習並推動iPad教學。「一定要讓孩子知道從小拿到iPad不是去看YouTube影片或打遊戲，而是用來學習，家長也漸漸買單。」

公立小學預算無法跟私校相比，謝相如只好找上扶輪社和基金會等機構募捐，時間點比教育部推動的「生生有平板」計畫更早。如今全校已經有323台iPad提供學生輪流使用，其中128台是外部單位捐贈，195台透過政府數位學習推動等計畫借給學校。

●iPad教學 增強學生表達與協作能力

創立24年的潮和國小不僅是屏東縣雙語推行首波學校之一，也是屏東縣第一間沉浸式英語教學特色學校，校園內隨處可見英文標語。然而iPad教學並不侷限於國語、英語、數學、自然、社會等傳統科目，學校鼓勵老師設計更多可以把所學融入生活的場景，訓練文字及口語表達、團隊協作能力，培養孩子的「國際移動力」。

例如今年10月底潮和國小學生參加屏東縣外籍英語教師發表會，展現出平日將iPad融入英語課堂的學習，使用英語並利用iPad訪問縣府與傅爾布萊特學術交流基金會代表，最後將成果輸出成相片送給對方。

從2020年開始，潮和國小也發起校內社群，由老師互相分享iPad課程設計，今年起更透過教師晨會擴大分享，讓更多老師踏出使用iPad第一步。現在全校32名教師之中，已經有17名是獲得蘋果認證的Apple Teacher，包括2名蘋果種子教師。校內調查也顯示，高達8、9成的學生都喜歡用iPad上課。

「我們比其他學校幸運的是，有許多老師願意推廣給同事，以iPad為中心，帶學生動手操作，改變教室風景，才會在短短3年內有越來越多老師跟進。」謝相如說。

●老師投入iPad教學 2道關卡待克服

潮和國小研發組長、同時也是英語老師的沈志平指出，想把iPad融入課堂，會遇到2個關卡，第一是iPad基本操作，第二是用iPad設計課程。為了讓老師更容易上手，學校錄製教學影片讓老師可以反覆練習，並在每個學年都安排蘋果教師，分享教案給其他老師。

沈志平說，傳統學習重視學生紙筆表現跟測驗，用iPad可以發現每個學生不同的亮點，例如會用iPad繪圖，或在剪輯影片時展現創意。

至於使用iPad教學會不會引起家長反對，謝相如坦言，家長多少會擔心使用時間過長，會要求小孩看iPad的距離遠一點，或設定螢幕使用時間，每次使用30分鐘要休息10分鐘。

擔任圖書館志工的學生家長龔倩佩則抱持開放態度，她表示，「平板增添小朋友很多學習趣味性，反正遲早會接觸，不如先建立正確觀念和控管能力，越早了解越好。」

眼看學生和老師對iPad教學的接受度越來越高，謝相如默默期許，希望全校471名學生未來能夠「生生有平板」，畢竟數位學習正在掀起大浪，沒有人可以擋住這股洪流。（編輯：楊凱翔）1111213

屏東縣潮和國小推動數位學習，低年級學生用iPad拍下課本內容後，須在照片上找出老師指定問題的答案，再上傳資料繳交作業。中央社記者吳家豪屏東攝 111年12月13日