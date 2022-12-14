高端疫苗會議紀錄公告 專家認同保護力但樣本過少

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部食藥署專家會議日前認可高端疫苗對COVID-19具有保護效益，昨天公布的會議紀錄中，專家雖認同其保護力，但部分提及醫院內樣本、接種3劑高端人數過少，數據解讀須謹慎。

衛生福利部食品藥物管理署今年11月3日舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益；與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。

食藥署昨天公布會議紀錄，首先討論是否同意納入國內某臨床資料庫分析報告、全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）與傳染病通報系統（NIDRS）資料庫的大數據資料，以評估高端疫苗的保護效益。

學者們同意並認為，廠商提供的資料僅單一家醫院的臨床資料，數據僅2.1萬人，若能參採真實世界等大數據資料，對評估保護效益上較具科學性。

接著在綜整評估高端疫苗整體保護效益報告、國內某臨床資料庫及NIIS、NIDRS資料庫進行討論時，學者一致認可高端疫苗具保護效益，但部分提出建議，指出接種高端疫苗3劑的樣本數過低，較難分辨民眾選擇疫苗的背景因素及共病因子等，數據解讀上須謹慎。

專家A表示，就高端檢附的評估報告，由於施打高端疫苗人數較少，95%信賴區間校正後風險比（95% CI adjusted HR）範圍較寬；以NIIS、NIDRS資料庫分析，顯示無論施打3劑高端、3劑莫德納（Moderna）或3劑BNT，對於中重症均有其保護效果。

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專家J則說，高端公司以比較效益研究執行，在真實世界數據研究是常用的方法，但此類研究設計需說明如何以及是否完整處理可測量的干擾因子，同時應說明如何處理無法測量的干擾因子，報告中應顯示3個比較組別的基本資料差異。

專家N提及，NIIS、NIDRS資料庫分析報告中，考量未接種者的行為與接種者明顯不同（可能刻意不出門或不出入公共場所等），所以在數據分析應加以說明，避免錯誤解讀。（編輯：張雅淨）1111214