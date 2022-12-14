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藍委籲公開全部論文 潘文忠：行政要求不見得適當

2022/12/14 16:27
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（中央社記者范正祥台北14日電）政治人物接連陷入論文風暴，監察院日前已啟動調查。國民黨立委賴士葆今天質詢時呼籲教育部下令公開全部論文，教育部長潘文忠表示，如果用直接以行政指導要求，「我覺得不見得是適當」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括潘文忠在內多位首長列席，並備質詢。

賴士葆質詢時問潘文忠，每位教授1年可以指導幾個學生。潘文忠答覆，每位教授的狀況不一樣，最重要的是要注意品質，以及教授是否有足夠的時間指導，相關規範還是要回到校系；另外，論文是個別化研究，相關處理要遵循研究規範。

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賴士葆追問，教育部是否可以下令，過去20年論文全部公開，不要選擇性公開。對此，潘文忠回應，如果用直接以行政指導要求，「我覺得不見得是適當」。

談及政治人物接連陷入論文風暴，潘文忠說，學術審查原來就有學校的規範，這次相關的個案，教育部也已經跟各校、大學校院協進會等討論，希望在這次的校長會議大家有一個清楚公開透明的作法。（編輯：蘇龍麒）1111214

#潘文忠
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