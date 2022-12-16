台鐵春節假期21日起開放訂票 全線加開287列次

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台鐵春節疏運期間車票在21日凌晨0時起開放東部幹線訂票，22日凌晨0時起開放西部幹線訂票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北16日電）台鐵今天表示，春節疏運期間車票在21日凌晨0時起開放東部幹線訂票，22日凌晨0時起開放西部幹線訂票。春節疏運期間總共加開287列次，加掛車廂144輛次。

112年的春節連假疏運從18日到30日止，台鐵局今天發布新聞稿表示，春節疏運期間共全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次，其中包含明年1月20日至1月29日加開樹林-宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車。

1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班，連假離峰時段（1月19日及1月28日）加開樹林-台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵局說，春節疏運在12月21日凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月22日凌晨0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至112年1月30日乘車票。

台鐵局指出，加開的8班東部幹線實名制自強號列車，12月23日凌晨0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得可用實名制方式預訂乘車票。

另外，台鐵局表示，為加強疏運旅客，明年1月18日至1月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

至於花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行6班訂票時程，台鐵局說，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由台鐵局代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。（編輯：黃世雅）1111216

（圖取自facebook.com/TaiwanRailwayAdministration）

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