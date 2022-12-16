央行再升息半碼 在學生就學貸款不受影響

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（中央社記者陳至中台北16日電）中央銀行宣布再調升政策利率半碼（0.125個百分點）。教育部今天表示，在學生的就學貸款，不會因這次升息增加利息負擔；畢業生如果還款困難，符合一定條件也可申請緩繳本息。

中央銀行15日舉行第4季理監事聯席會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率「連4升」。

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外界擔心升息會影響學貸，教育部今天發出新聞稿重申，目前93%申請學貸的學生，在學期間的利息本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息影響；剩下7%學生原須自行負擔半額或全額利息，將由教育部補貼升息所增加的利息。因此，所有「在學生」都不會因為這次升息而增加利息負擔。

教育部高教司科長郭佳音表示，對於已經在還款的畢業生，如因這次升息有還款困難，在符合每月平均收入未達新台幣4萬元的條件下，可申請最長8年的「緩繳本息」，期間免負擔本金及利息，由教育部補貼。（編輯：陳政偉）1111216