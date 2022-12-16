劉櫂豪爭取元旦加開北東2往返航次 春節也有加班機

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）立委劉櫂豪爭取元旦立榮航空加開184人座機型台東往返台北2航次，同時立榮及華信2家航空公司也允諾春節連假將分別於節前、節後增開加班機，以協助疏運台東返鄉民眾。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，9月台東強震造成台鐵橋梁結構受損，台東至花蓮間鐵路中斷，必須以公路替代接駁，民眾交通不便，劉櫂豪爭取鐵路中斷期間台東居民搭乘台東–台北往返飛機8折優惠，而台鐵局修復進度超前，台東–花蓮間鐵路預定12月28日可通車行駛，有效疏運元旦及春節返鄉旅客。

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劉櫂豪表示，花東鐵路雖然可在元旦前通車，但仍督促民航局爭取台東–台北的元旦增開航班以疏運旅客。民航局回覆，華信因為機隊進場檢修，元旦期間由立榮航空增開184人座大機型12月30日台北–台東B7-8725、台東–台北B7-8726及2023年1月2日台北–台東B7-8727、台東–台北B7-8728，共計4航次。

劉櫂豪表示，後續春節疏運2家航空公司正積極安排加班機，等規劃完成後，將儘速公告，有需求的民眾請留意相關訊息。（編輯：黃世雅）1111216