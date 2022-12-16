更多編輯台推薦新聞：
熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯
國際

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

郭台銘：BNT攜手永齡 在台布局癌症免疫療法

2022/12/16 21:58（12/16 22:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海創辦人郭台銘（後右）16日晚間在個人臉書貼文表示，德國生技公司BioNTech將與永齡健康基金會合作，並計劃在台灣建立mRNA癌症免疫療法的臨床試驗中心。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）
鴻海創辦人郭台銘（後右）16日晚間在個人臉書貼文表示，德國生技公司BioNTech將與永齡健康基金會合作，並計劃在台灣建立mRNA癌症免疫療法的臨床試驗中心。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海創辦人郭台銘今天晚間在個人臉書貼文表示，德國生技公司BioNTech（BNT）在官網宣布，將與永齡健康基金會合作，並計劃在台灣建立mRNA癌症免疫療法的臨床試驗中心。

郭台銘指出，BNT已經在台灣註冊辦事處，並啟動第一個合作項目，就是BNT113（頭頸癌疫苗）在台灣的臨床試驗，台灣可以參與mRNA跨世紀的癌症免疫治療。

郭台銘說，2023年新年願望，就是「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希望別人無需承受。」

郭台銘表示，BNT的mRNA技術，不僅在這次COVID-19疫情中拯救世界，也將對癌症治療帶來重大進展。這是BNT創辦人、執行長吳沙忻（Ugur Sahin）的初衷，也是他第一次覺得攻克癌症的願望似乎即將實現。

郭台銘說，今年1月他邀請BNT高層來訪台灣，參訪台大癌醫，認識台灣頂尖的癌症治療環境、醫療設備及生物科技，也讓BNT進一步理解台灣的需求，對癌症治療的合作擘畫藍圖。

郭台銘表示，他7月再次帶著團隊到德國BNT總部，向吳沙忻等簡報，希望針對頭頸癌、乳癌及血癌等癌症展開合作，也與BNT經營團隊針對疫苗生產製造等細節深度討論。

他指出，BNT團隊在台灣，與永齡健康基金會長期支持的睿田生技簽署合作備忘錄。郭台銘說，台灣在抗癌的路上不能缺席，也相信台灣有能力在癌症治療領域占據「華人頂尖、世界一流」的位置。（編輯：張良知）1111216

#郭台銘
#BNT
#癌症免疫療法
延伸閱讀
開創性療法治癒少女白血病 英國醫界振奮台塑生醫布局細胞治療 盼降低癌症治療成本國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
郭台銘
外媒指郭台銘致函北京促中國清零轉向 郭辦否認華爾街日報：郭台銘致函北京 促中國清零政策轉向
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族