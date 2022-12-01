台塑生醫布局細胞治療 盼降低癌症治療成本

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（中央社記者賴言曦台北1日電）台塑生醫持股51%的長春藤生科推出「CIK自體免疫殺手細胞醫療技術」（IKC），台塑生醫總經理劉慧啟說，若政府明年首季通過「再生醫療雙法」，會盡快申請臨時藥證，目標降低IKC技術治療癌症的成本。

2022台灣醫療科技展今天在南港展覽館1館登場，劉慧啟表示，目前IKC技術已在2021年完成全台第1個以免疫細胞治療第4期非小細胞肺癌的臨床2期人體試驗。

IKC是利用體外快速增殖患者自體免疫細胞，再輸回患者體內，藉以提高自身免疫功能、免疫細胞抗癌活性，提升生活品質的醫療技術。

劉慧啟表示，目前IKC療法在全國有9家醫院委託長春藤生科製備細胞，預估下階段可望再增加9家醫療院所被核准使用長春藤生科的細胞製劑。

由於IKC療法因法規限制，無法在臨床普及，劉慧啟表示，如果再生醫療雙法可在明年第1季通過，將盡快申請臨時藥證，將目前限於特定對象使用的IKC療法，普及到所有癌症患者及有預防醫療需求的民眾。（編輯：張良知）1111201